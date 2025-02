Weekend ricco di emozioni per l'Inter di Simone Inzaghi che venerdì scorso ha scoperto il prossimo avversario di Champions League, prima di ottenere la vittoria casalinga contro il Genoa sabato scorso che, con la complicità del ko del Napoli ottenuto ieri in casa del Como, ha riconsegnato ai campioni d'Italia la vetta della classifica di Serie A. Tre giorni che hanno ricaricato l'ambiente nerazzurro, uscito ferito e ridimensionato dall'Allianz Stadium la scorsa settimana. Mentre la squadra si prepara al ritorno in campo, previsto per domani contro la Lazio in Coppa Italia, il club nerazzurro proietta i suoi tifosi all'eurosfida con il Feyenoord.

I nerazzurri affronteranno la squadra olandese, scoglio fatale per i cugini del Milan costretti all'uscita dalla competizione ai play off proprio dai neerlandesi che hanno conquistato gli ottavi di finale, dove troveranno appunto l'Inter in un doppio confronto che comincia allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' di Rotterdam, dove mercoledì 5 marzo alle 18:45 CET andrà in scena la gara d'andata. E proprio in vista della suddetta trasferta, l'Inter rende note tutte le indicazioni per l'acquisto dei tagliandi per prendere parte alla sfida. Di seguito tutte le indicazioni:

"I tifosi nerazzurri abbonati alla stagione 2024/2025 avranno l'opportunità di acquistare i tagliandi per assistere alla sfida di Rotterdam.

La vendita aprirà alle 10:00 di martedì 25 febbraio e come detto sarà riservata agli Abbonati 24/25: la disponibilità dei tagliandi è limitata.

I biglietti in vendita riguardano esclusivamente il settore ospiti dello Stadion Feijenoord 'De Kuip' di Rotterdam al costo di 57,5€. Sarà possibile acquistare un massimo di 1 biglietto a testa.

I tagliandi sono nominativi e non cedibili e saranno consegnati direttamente a Rotterdam il giorno della partita. Sarà negato l’ingresso in caso di non corrispondenza nome/utilizzatore" si legge su Inter.it.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!