Presente come di consueto negli studi di Pressing, l'ex difensore interista Riccardo Ferri ha commentato questo finale di stagione al cardiopalma per le due milanesi, una inseguitrice dell'altra per la lotta al titolo. "La pressione c’è da inizio stagione, non soltanto adesso. Con il Cagliari ho visto un’Inter brava a reagire nelle difficoltà, ha coperto bene l’area con diversi uomini. Durante la stagione la squadra di Inzaghi ha avuto qualche fragilità, e il Milan ha fatto una gran bella stagione, il lavoro di Pioli ha portato i suoi frutti. Nelle ultime dieci gare l’Inter ha vinto nove volte, è una squadra che sta bene e lo ha dimostrato a Cagliari, nonostante il dispendio di energie di coppa Italia".