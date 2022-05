Riccardo Ferri ostenta fiducia nell'Inter prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue parole a ItaSportPress: "Non prevedo che ci sia una favorita. E’ una finale secca. In queste occasioni, non si fanno pronostici. Distrazioni per la corsa allo Scudetto? Il Dna dell'Inter non contempla distrazioni sotto questo punto di vista. C’è un trofeo in palio. Come si fa a pensare a altro in una finale?" .