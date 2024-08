Intervistato da TMW, l'agente Fabrizio Ferrari ha detto la sua sulla corsa Scudetto della nuova stagione, indicando l'Inter come favorita davanti a due squadre in particolare: “Mi aspetto un Napoli arrembante con Conte che al primo anno è già super determinante. Sebbene ancora il mercato non sia chiuso perché bisognerà capire cosa accadrà con Osimhen. La Juventus sarà una squadra sicuramente da guardare. Seguo Thiago Motta fin dalla Primavera del PSG. So come fa giocare le sue squadre. Avrà bisogno di tempo per dare un’impronta ma sono convinto che farà una buona stagione”.

Ad ogni modo chi parte davanti a tutti è la squadra di Simone Inzaghi: “L’Inte ha una base talmente solida di gioco e calciatori di grande livello che sarà ancora la favorita”, aggiunge Ferrari.