Intercettato in zona mista a margine della presentazione del calendario di della Serie A 2024/25, l'ambassador della massima serie del calcio italiano Ciro Ferrara analizza così la stagione ai ranghi di partenza, iniziando da Antonio Conte al Napoli: "Se lo sentirò prima della sfida contro la Juve? Figurati se chiamo Conte prima di una partita così importante. Con Antonio siamo amici e parliamo spesso, quando capita, ma ora che inizia il campionato va lasciato tranquillo a lavorare. Parlare di calcio con lui comunque è molto piacevole, c'è molto da imparare", le parole raccolte da TMW.

Qualcuno si è già avvicinato all'Inter?

"Va cercato di interpretare come l'Inter interpreterà questa stagione: l'anno dopo una vittoria è sempre complicato, l'abbiamo visto con Milan e soprattutto Napoli. L'Inter è attrezzato ma tutte le squadre cercano di eliminare la differenza: ora è difficile capire chi sia più attrezzato. Una cosa è certa: chi vuole stare dietro all'Inter deve correre immediatamente, senza pensare ad altro, o diventa difficile".

Maradona che direbbe di Conte allenatore del Napoli?

"A parte che si sono conosciuti in tempi passati, credo Conte abbia fatto il suo primo gol in Serie A con il Lecce contro il Napoli. Sarebbe assolutamente contento, la scelta di De Laurentiis è giusta: dopo un anno veramente difficile può dare qualcosa in più e riportare il Napoli dove merita".