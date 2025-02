Dopo le polemiche sorte per la sua direzione di gara in Inter-Fiorentina, Federico La Penna torna ad arbitrare, ma non in Serie A. Il direttore di gara di Roma, finito nell'occhio del ciclone per la svista sull'assegnazione del calcio d'angolo dal quale è nato il gol del vantaggio della squadra nerazzurra, ricomincerà dalla Serie B, dove dirigerà la partita tra Spezia e Catanzaro, uno degli incontri di cartello della 27esima giornata del campionato cadetto.