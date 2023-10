L'ex attaccante Dino Fava Passaro, con esperienza a Napoli, Bologna, Udinese e Salernitana, intervistato da News.superscommesse.it ha parlato anche della sua favorita per lo Scudetto, indicando l'Inter: "Non sta facendo benissimo, ma l’Inter è certamente la squadra più forte al momento, quella con la rosa più ampia e competitiva. E’ ancora presto però per sbilanciarsi, ci sono sorprese ogni weekend. Lo stesso Napoli potrebbe rialzare la china e candidarsi per la vittoria finale. Poi, ci sono anche Juventus e Milan in grande spolvero".