Qual è la squadra da battere quest'anno? A rispondere è l'ex allenatore Eugenio Fascetti che ai microfoni di MilanNews.it risponde senza esitazioni: Il Milan. "Non solo perché ha vinto lo Scudetto. Ha un impianto consolidato e annovera un sacco di giocatori giovani che hanno tutto per far bene nel campionato italiano. Ci sono poi dei nuovi arrivi, come Origi e De Ketelaere, che ho curiosità di vedere in mezzo al campo".

Le principali avversarie quali saranno?

"Juventus e Inter anche se la Juve ha perso Pogba per infortunio e come assenza non può certo essere considerata agevole da arginare".

Lo Scudetto cosa dà in più ad una squadra?

"La consapevolezza che si tramuta in forza e personalità. Il Milan ha vinto non per caso, questa squadra merita solo i complimenti. E meritano i complimenti Maldini, Massara e Stefano Pioli perché hanno creato un’orchestra che suona benissimo il suo spartito".