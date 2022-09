Torna il campionato e con la Serie A tornano anche le iniziative speciali per i possessori dei fan token dell'Inter. Diverse le occasioni studiate per il match di domani pomeriggio contro la Roma: la più interessante è una sorta di pacchetto all inclusive annunciato in settimana, che ha il suo punto saliente nell'anteprima esclusiva della terza maglia dell'Inter, ancora non svelata al pubblico. Il programma, per chi ha riscattato l'esperienza, si compone anche dell'inaugurazione dello Skybox dedicato (che omaggia le leggende internazionali del club), della visita alla sala trofei in compagnia di una leggenda nerazzurra e dell'incontro con i calciatori per una raffica di autografi a margine del match.