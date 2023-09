Nei giorni scorsi un tifoso dell'Inter ha riscattato sull'app di Socios il trofeo di miglior giocatore vinto da Lautaro Martinez in occasione dell'ultima finale di Coppa Italia, vinta dall'Inter per 2-1 contro la Fiorentina grazie proprio alla doppietta siglata dal Toro: il sostenitore nerazzurro in possesso di fan token, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è accaparrato il premio autografato dall'argentino convertendo ben 100mila punti Ssu in un colpo solo.