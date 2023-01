Lunga chiacchierata di Nicolò Fagioli al canale ufficiale Twitch del club bianconero, dove il centrocampista della Juventus ammette: "Non ci aspettavamo 15 punti, ma non possiamo farci niente. Dobbiamo solo scendere in campo e cercare di arrivare in Champions. La dirigenza combatterà per far togliere questa penalizzazione, ci hanno detto di stare tranquilli e di mettere ancora più passione in campo”.