Vittoria di carattere quella dell'Inter in casa della Fiorentina, dove la squadra di Simone Inzaghi si fa riprendere il vantaggio per ben due volte prima di agguantare il successo all'ultimo respiro. A parlare del risultato del Franchi è Gianfelice Facchetti tra le colonne di Leggo. "Fare, disfare e infine vincere anziché pareggiare. Quante partite si sono consumate nella sfida dell'Inter a Firenze? Quante ne hanno disputate i ragazzi di Inzaghi in 90 minuti? Tante, troppe, tutte generose, premiate dalla vittoria allo scadere senza la quale mi sarei lanciato nel Naviglio per disperazione. Ora però lavoriamo sui dettagli, paghiamo tutto a caro prezzo, tanti gol subiti. Proviamo a chiudere la porta, perché non sarà sempre facile recuperare, dopo regali concessi agli avversari. I viola li abbiamo rianimati noi per leggerezze e questo non va. Sul 2 a 0 avremmo dovuto metterla in ghiaccio e provare a gestire, invece ci siamo regalati un finale che ricorderemo per tanto tempo. Grazie ragazzi per le emozioni ma qui i cuori traballano".