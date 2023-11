La mossa di Thiago Motta di schierare Giovanni Fabbian dal primo minuto contro il Torino si è rivelata azzeccata per il Bologna, vista la direzione che ha preso la partita proprio grazie a un suo gol dell'ex centrocampista Inter. "Avevo bisogno della sue caratteristiche - ha spiegato il tecnico a Sky Sport dopo il 2-0 del Dall'Ara -. Al al di là della forza fisica, perché lui è un grande atleta, ha aperto spazi e è riuscito ad arrivare con l'inserimento senza palla come in occasione del gol".