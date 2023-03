Giovanni Fabbian è ovviamente al settimo cielo per aver fatto il suo esordio con la Nazionale italiana Under 21, nel test amichevole vinto contro l'Ucraina al Granillo di Reggio Calabria: "E' stata una forte emozione, sono molto contento per il debutto nel mio stadio - ha detto il centrocampista di proprietà dell'Inter in prestito alla Reggina -. Mister Inzaghi è stato fondamentale, mi ha dato il tempo di crescere e l'opportunità di sbagliare, che è una cosa non di poco conto. Lo ringrazio molto, io cerco di mettermi sempre a disposizione e di dare il massimo”.