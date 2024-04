Giovanni Fabbian è il protagonista di una delle interviste che contraddistingueranno il nuovo numero del magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek', che uscirà domani in una versione completamente rinnovata. Nell'anticipazione offerta dal profilo Instagram della Rosea, Fabbian risponde ad una serie di domande partendo da una curiosità: "Che animale saresti?". Lui risponde "Procione, era il mio animale preferito da piccolo", per poi chiedere di tagliare...

Fabbian si descrive come 'energico' in campo e 'tranquillo' fuori, identifica in Wilfried Gnonto il suo migliore amico nel calcio e rivela la sua fonte di ispirazione: "Zlatan Ibrahimovic". E quando gli si chiede a quale giocatore pensa di somigliare, risponde chiaramente: "Gio, ovvero io".