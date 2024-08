Oggi è il compleanno di Filippo Inzaghi che spegne 51 candeline. Il tecnico del Pisa e fratello di Simone ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Auguri Pippo.

"Grazie, ma ormai è un giorno come gli altri... Anzi, questo è il mio compleanno ideale: allenamento con la squadra, poi con i nonni, Angela e i bambini".

Una volta i suoi compleanni a Milano Marittima con Bobo Vieri erano memorabili.

"C’è un tempo per tutto, rimpiango soltanto di non avere avuto i figli prima".

In B lei è sempre stato protagonista nei quattro precedenti.

"Ho avuto squadre importanti, la differenza la fanno i giocatori e le società. Noi allenatori dobbiamo fare meno danni possibile e far rendere i giocatori".

Perché invece in A non è stato così per lei?

"Purtroppo sono sempre andato a lottare in situazioni difficili. Se un giorno ci tornerò – anche se per me la categoria conta poco – avrò un’esperienza diversa. Si impara di più da un insuccesso che da un successo".

La stagione a Pisa è cominciata facendo soffrire suo fratello: 1-1 con l’Inter salva solo al 95’.

"Una partita guastata dall’infortunio di Esteves, uno insostituibile. Ringrazio Simone per aver portato qui l’Inter, ci tenevamo a fare bella figura anche se ci siamo difesi tanto".