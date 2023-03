Dalle pagine del quotidiano Il Mattino, Fabio Cannavaro spende un paragone di livello per il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo: "Per me è il migliore di tutti, l’irrinunciabile. Sono stato con Luciano Spalletti dopo la gara con l’Atalanta e gliel’ho detto: è uno che a ogni partita gioca da almeno 6,5. Sempre. Una garanzia. Per me è come Javier Zanetti, è ai suoi livelli.