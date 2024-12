"Conosco Conte e lui sa che solo in quel modo può ottenere i risultati, deve entrare nella testa dei giocatori per fargli capire quello che vuole sia a livello tattico che motivazionale. Sa che questo è l'unico modo per tornare a certi livelli", ha detto Alberico Evani a Radio Kiss Kiss, dove ha parlato del Napoli di Conte e della corsa al Tricolore.

Sulla lotta per lo scudetto:

"I giochi non sono ancora fatti, possono rientrare in corsa squadre come Milan e Juventus che sta facendo meno di quelle che sono le sue potenzialità. L'Atalanta non è più una sorpresa, ha una bella rosa con tanti ricambi, anche se credo che l'Inter sia ancora la squadra da battere".

Sull'addio alla Nazionale:

"Con il cambio di Mancini il presidente della federazione voleva cambiare lo staff, mi è stato proposto di fare altro e sinceramente non mi andava".