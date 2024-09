Ronan Evain, Direttore esecutivo di Football Supporters Europe, ha commentato la decisione da parte della UEFA di rivedere i prezzi massimi per i biglietti delle partite delle Coppe europee: "I limiti di prezzo rivisti sono un ulteriore riconoscimento di quanto i tifosi ospiti siano parte integrante dell'atmosfera delle partite dei club europei. La decisione odierna illustra un altro risultato positivo nel lavoro congiunto di FSE con UEFA e club per migliorare le condizioni dei tifosi che viaggiano in Europa".