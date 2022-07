Parte stasera a Rotherham il cammino dell'Italia agli Europei di calcio femminile 2022. Le Azzurre scendono in campo alle 21 per sfidare la Francia, già tra le grandi favorite del torneo, e anche il ct della nazionale maschile Roberto Mancini ci ha tenuto a fare gli auguri alle ragazze di Milena Bertolini. "Un grosso in bocca al lupo alle ragazze azzurre di Milena Bertolini che questa sera cominciano l'avventura degli Europei in Inghilterra". Nel gruppo azzurro anche le interiste Francesca Durante tra i portieri e Flaminia Simonetti tra le centrocampiste.