Altro turno di Europa e Conference League concluso dopo gli anticipi del pomeriggio. La Lazio sventola alta la bandiera dell’Italia, unica squadra del Bel Paese a conquistare la vittoria nelle due competizioni. Ancora una romana dunque a far male al Feyenoord che tra le mura dell’Olimpico subisce il poker biancoceleste sottoscritto da un solito ‘europeo’ Matias Vecino che contro gli olandesi segna una doppietta. Double che fa seguito alle reti di Luis Alberto e Felipe Anderson; sconfitti ma non annientati gli oranje, che accorciano due volte con Gimenez al 69’ (su rigore) e all’88esimo: non si va oltre e finisce 4-2 per la squadra di Sarri. Punteggio pieno anche per lo Sturm Graz, a 3 punti come i laziali nel gruppo F di UEL grazie alla vittoria contro il Midtjylland. Successi anche per Ferencvaros, Friburgo, Real Sociedad, Nantes, S.Tiraspol e Monaco, vittoriosi rispettivamente contro Trabzonspor, Qarabag, Manchester United, Olympiakos, Omonia e Stella Rossa.

Tutti i risultati di Europa League:

Ferencvaros-Trabzonspor 3-2

Friburgo-Qarabag 2-1

Lazio-Feyenoord 4-2

Manchester U.-Real Sociedad 0-1

Nantes-Olympiakos 2-1

Omonia-S.Tiraspol 0-3

Stella Rossa-Monaco 0-1

Sturm Graz-Midtjylland 1-0