Il weekend di Berlino con l'incoronazione della Spagna di Sergio Scariolo come campione d'Europa ha chiuso la 41esima edizione del FIBA EuroBasket, che nella prima fase è stato giocato a Colonia, Tbilisi, Praga e Milano. Straordinari i numeri prodotti dall’evento organizzato al Forum di Assago, che ha ospitato anche tanti VIP, tra cui Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter. "Tante presenze di assoluto prestigio hanno arricchito il parterre milanese di EuroBasket 2022 - si legge sul comunicato della FIP -. Molte istituzioni sportive e politiche, rappresentanti delle aziende partner e volti dell’imprenditoria, oltre ai numerosi VIP provenienti dal mondo del basket italiano, internazionale ed NBA, hanno risposto presente alla chiamata del Basket e della squadra Azzurra. Tra le istituzioni sportive, da segnalare le presenze di Giovanni Malagò (Presidente Coni), Vito Cozzoli (Presidente Sport e Salute), Stefano Domenicali (Presidente e Amministratore Delegato Formula One Group), Christos Stavropoulos (General Manager Olimpia Milano), Luis Scola (AD Pallacanestro Varese). Giovanni Carnevali (AD e DG US Sassuolo Calcio), Javier Zanetti (Vice-Presidente Inter), Fausto Maifredi (ex presidente FIP).