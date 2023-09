Il Comitato Esecutivo UEFA selezionerà le federazioni ospitanti per Euro 2028 ed Euro 2032 martedì 10 ottobre. L'Italia, candidata con la Turchia per la rassegna del 2032, è ovviamente spettatrice molto interessata della decisione. La presentazione delle offerte finali e la cerimonia di annuncio si svolgeranno presso il quartier generale della UEFA, la Casa del Calcio Europeo, a Nyon, in Svizzera.