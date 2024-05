"Puoi anche non vincere, ma bisogna lottare fino all'ultima giornata. Quest'anno la squadra si è arresa un po' troppo presto". Parola di Marcelo Estigarribia, protagonista di una lunga intervista rilasciata a TuttoJuve in cui analizza la stagione dei bianconeri di Allegri: "Sono rimasto esterrefatto nel vederla precipitare a -24 dall'Inter nel giro di tre mesi - ammette il paraguaiano con un passato nella Vecchia Signora -. Ho assistito a delle prestazioni molto altalenanti in queste stagioni, ad esempio a Napoli non meritava di perdere. Di recente l'ho vista col Cagliari ed è andata in svantaggio di due gol, questa cosa non sarebbe successa un po' di tempo fa".