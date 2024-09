Weekend decisamente da ricordare per la famiglia Esposito, protagonista di vero e proprio exploit. Dopo la rete di Sebastiano durante Empoli-Cagliari, anche Salvatore e soprattutto Francesco Pio Esposito lasciano un'impronta decisiva sulla vittoria dello Spezia ai danni della Carrarese, nel sentitissimo derby delle Alpi Apuane tornato a disputarsi dopo 12 anni di assenza. Dopo l'iniziale vantaggio toscano firmato da Leonardo Cerri, è il bomber degli Aquilotti a ribaltare la situazione con una doppietta, prima con un bel colpo di testa poi con un tap-in vincente dopo una respinta errata da parte del portiere gialloazzurro Marco Bleve.

Anche Salvatore decide di timbrare il cartellino dal dischetto per il momentaneo 3-1, poi, dopo l'uscita di Pio rilevato da Antonio Colak, la Carrarese torna in carreggiata grazie a Filippo Oliana, prima che Petko Hristov ristabilisca le distanze con il gol definitivo 4-2. Con questo successo la squadra di Luca D'Angelo sale al secondo posto in classifica, a meno due dall'altra grande rivale, il Pisa di Filippo Inzaghi.