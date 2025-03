Il norvegese Espen Eskas arbitrerà mercoledì Feyenoord-Inter. Il fischietto scandinavo non ha alcun precedente con l'Inter, ma ne ha diversi con altre formazioni italiane. Uno con la nazionale azzurra, nella Nations League dello scorso ottobre, 2-2 tra Italia e Belgio con in campo diversi interisti.

Nelle coppe europee ha invece incrociato diverse altre rappresentanti del nostro calcio tra i club. Lo scorso settembre ha diretto Milan-Liverpool 1-3, in Champions League e non ha portato fortuna nemmeno alla Juventus, sconfitta 1-0 in casa a ottobre, sempre sotto la direzione del norvegese. In compenso è andata meglio alla Roma (2-0 allo Slavia Praga nell'ottobre del 2023 in Europa League) e alla Fiorentina (3-2 sul Pafos in Conference a novembre 2024).