A quasi un anno dal bruttissimo problema che lo ha di fatto portato lontano dall'Inter, Christian Eriksen si presenta in conferenza stampa della vigilia del match contro la Francia, gara valida per la prima apparizione della Danimarca in Nations League, dove glissa le domande sul futuro: "Dove giocherò nella prossima stagione? Non è il momento di parlare di voci. Siamo qui per giocare un'importante partita con la Danimarca, quindi il mio contratto e il futuro del club saranno qualcosa a cui potrò rispondere in seguito. "Sono contento che Lloris pensi che sia tornato al mio massimo livello. - replica rispondendo alle frasi del compagno di Nazionale -. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Hugo, con il quale ho giocato per molti anni. È un buon portiere e ho massimo rispetto per quello che ha vinto e fatto".