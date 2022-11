Test in amichevole per l'Empoli a metà settimana. Come riportato dai canali social ufficiali del club toscano la formazione allenata da Zanetti ha vinto 6-' contro la squadra Under 18 in una gara di allenamento giocata nel pomeriggio. A segno due volte Pjaca, Satriano, Lammers, Akpa Akpro e Ebuehi.