Il gol di Mbaye Niang al 93esimo con il quale l'Empoli ha superato la Roma conquistando al fotofinish la salvezza e la certezza del quarto campionato consecutivo in Serie A, record per il club toscano, vale come compensazione per l'ultima retrocessione, quella maturata a San Siro in un match epico contro l'Inter all'ultima di campionato? A questa domanda risponde Rebecca Corsi, vicepresidente del club e figlia del presidente Fabrizio Corsi, alla Gazzetta dello Sport: "Io ricordo anche la retrocessione precedente, nel 2017 a Palermo, contro una squadra già sicura della B. A San Siro si chiuse in modo triste un grande percorso. Stavolta è andata bene: il calcio toglie, il calcio dà".