Con un vero e proprio blitz, il Nizza si appresta a strappare all'Empoli il giovane difensore Mattia Viti. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrale classe 2002 è a un passo dall'essere ceduto agli Aiglons per la somma di 15 milioni di euro, tra parte fissa e bonus: si tratterebbe della seconda cessione importante in questa sessione dopo quella di Kristjan Asllani passato all’Inter in prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni, e contestualmente del quarto incasso più importante effettuato dai toscani in sede di mercato, dietro allo stesso Asllani, a Ismael Bennacer ceduto al Milan e Hamed Traoré passato al Sassuolo.