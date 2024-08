Primo impegno ufficiale domani pr l'Empoli di Roberto D'Aversa, che affronterà il Catanzaro nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico biancoazzurro è tornato a parlare di Sebastiano Esposito esaltandone le doti tecniche: "Indipendentemente dal fatto che si utilizzi come seconda o prima punta o trequartista, piace molto giocare, sa legare tanto il gioco. Si deve differenziare comunque quando si ha la palla e quando non si ha, mi preme mettere ogni giocatore nella zona che si trova meglio".