Se dovessero decidere di costruire il loro nuovo stadio a Milano, Milan e Inter dovranno interfacciarsi con Beppe Sala fino alla primavera 2027. E' questo il termine temporale del mandato di Sala come sindaco del capoluogo lombardo: "Milano andrà al voto per le comunali nel 2027 perché, ad oggi, la scadenza naturale del mio mandato è tra il 15 aprile e il 15 giugno 2027 - ha confermato Sala a margine del Consiglio metropolitano -. Non abbiamo certezza, ma tra i Comuni che vanno al voto a breve, alcuni hanno interpellato il Ministro dell’Interno per capire quando si voterà. Ebbene, il ministero ha risposto che chi è andato a elezioni nel secondo semestre dell’anno, andrà alle votazioni nel primo semestre dell’anno, più specificatamente tra il 15 aprile e il 15 giugno".