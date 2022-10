Il suo nome completo è Lars Christian Andreas Ekberg, ha 37 anni e viene da Malmoe: è l'arbitro designato per la sfida di mercoledì sera a San Siro tra Inter e Viktoria Plzen, valida per il Matchday 5 di Champions League dove quest'anno ha già diretto la sfida tra Benfica e Maccabi Haifa dello scorso 6 settembre. Sarà la prima volta in carriera per Ekberg con l'Inter, lui che in Europa ha già diretto, una volta a testa, Milan, Roma, Sampdoria e Sassuolo: tra queste, solo i giallorossi sono usciti vincitori (3-1 contro lo Sporting Braga in Europa League nel febbraio 2021).