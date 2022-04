A Francoforte l'attesa è già febbrile: l'Eintracht affronterà il Barcellona nei quarti di finale di Europa League e l'esaltazione nella città tedesca è ai massimi livelli. Già da tempo in riva al Meno si parla di partita più importante della storia del club che tre stagioni fa sfidò l'Inter sempre in Europa League, e oggi, in un'intervista al Frankfurter Rundschau, il portavoce Axel Hellmann rinfranca il concetto: "È senza dubbio il più grande incontro che abbia mai vissuto nella mia vita da tifoso e dirigente dell'Eintracht. Se sarà anche il match più grande dipende da come lo affrontiamo. I libri di storia sono ovviamente pieni di resoconti sulla finale del 1960 contro il Real Madrid, ma lo so solo dalle storie. E ci sono pochi club davvero grandi nella storia del calcio europeo per club: Manchester United, Real Madrid e, naturalmente, il Barcellona. Anche il Bayern Monaco è uno di questi, ma in campionato giochiamo regolarmente contro di loro. Altri club come Manchester City, Liverpool, Juventus, Inter e Ajax sono sempre stati soggetti a volatilità. Ma Real e Barça sono sempre lì, sempre ai vertici".