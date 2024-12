Bernd Reichart, CEO di A22, ha presentato così la Unify League, il nuovo progetto di Superlega europea lanciato quest'oggi: "A22 è focalizzata sulla garanzia di una crescita e di uno sviluppo sostenibili del calcio. Il nostro ampio impegno con le principali parti interessate ha rivelato una serie di sfide urgenti che lo sport deve affrontare, tra cui l'aumento dei costi di abbonamento per i tifosi, un calendario di giocatori sovraccarico, investimenti insufficienti nel calcio femminile e insoddisfazione per il formato e la governance delle attuali competizioni paneuropee. La nostra proposta è progettata per affrontare direttamente queste sfide".

Reichart ha poi aggiunto: ""Ora è il momento per tutti gli stakeholder, tra cui UEFA e FIFA, di portare una vera innovazione che dia priorità all'esperienza dei tifosi e all'accessibilità economica, al benessere dei giocatori e alla competitività delle partite. Restiamo impegnati a promuovere relazioni basate sul rispetto reciproco, sulla trasparenza e sul dialogo costruttivo. I tifosi, i giocatori, i club, le leghe e gli altri gruppi che compongono la comunità calcistica non meritano niente di meno".