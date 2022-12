La pausa concessa da Simone Inzaghi ieri è stata l'occasione per Edin Dzeko per compiere un viaggio lampo nella sua patria per trascorrere il Natale coi suoi cari. L'attaccante dell'Inter è arrivato a Sarajevo dove si è rilassato in un famoso ristorante in compagnia dell'esperto calciatore dello Željezničar Semir Stilić e di diversi amici. Sui social sono apparsi foto e video dove si nota il buonumore del Cigno, motivato anche dal gol messo a segno giovedì nell'amichevole contro la Reggina.