Partita mai messa in discussione. Vi siete parlati?

"Sì, ma siamo entrati forte perché sapevamo che si gioca novanta minuti e volevamo vincere per forza. Siamo usciti tutti insieme per correre l’uno per l’altro, abbiamo provato a pressare da subito il Milan molto alto, abbiamo fatto questi due gol nei primi venti minuti, gol importanti per stare più sul pezzo e tenere il risultato nel secondo tempo".

Hai fatto il calcolo di tutti i tuoi trofei?

"Non so, te lo dico la prossima volta".