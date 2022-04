Dalla zona stampa dell'Allianz Stadium, Edin Dzeko esprime anche ai microfoni di DAZN le sue sensazioni in vista del big match contro la Juventus: "Io e Lautaro Martinez non andiamo bene insieme? Una volta siamo fenomeni, un'altra non possiamo giocare insieme... Ma gli ottimi giocatori come noi possono sempre giocare insieme. In una stagione poi ci sono i momenti di difficoltà, ma a me la cosa che preoccupa è il non aver fatto tanti punti. Se non segno e la squadra perde è peggio, ma alla fine chi fa gol è meno importante. Dobbiamo fare bene come squadra e poi sperare che arriva il risultato".