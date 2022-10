Edin Dzeko arriva anche ai microfoni di DAZN prima della sfida di questa sera contro la Fiorentina: "Quanto servono i confronti nello spogliatoio? Servono, qualche volta bisogna dire le cose in faccia e non solo parlare a vuoto. Questo ci ha aiutato, sicuramente stiamo facendo bene ma non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo guardare di partita in partita, quella di stasera è la più importante. La stagione è ancora lunga".