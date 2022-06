"Lo scudetto non si progetta: se fosse così semplice tutte le squadre di grande livello lo farebbero. Lo scudetto viene strada facendo, unendo insieme una serie di fattori, come ha fatto il Milan in questa stagione che, nonostante non fosse la squadra più forte, con tempo ed impegno, partita dopo partita, si è meritato la vittoria sul campo". Parola di Sabatino Durante, noto agente FIFA, secondo cui il mancato rinnovo di Mertens con il Napoli e i "giochi al ribasso" di De Laurentiis per Koulibaly "testimoniano che la frase sullo scudetto è una boutade, non mi sembra ci sia questa volontà di pensare alla vittoria". Capitolo mercato con focus su Di Maria e Lautaro, entrambi a segno con l'Argentina contro l'Italia: il primo può approdare alla Juventus e l'altro può lasciare l'Inter? "Di Maria può arrivare alla Juve e fare anche bene. Il livello non è altissimo e lui è serio, forte e con tanta voglia di lavorare. Lautaro non credo possa lasciare l’Inter, almeno quest’anno. Ovviamente, salvo offerte irrinunciabili. Per lui sarebbe importare fare ancora un anno in nerazzurro", le parole rilasciate durante la trasmissione '1 Football Club' sulle frequenze di 1 Station Radio.