Sabatino Durante, agente grande conoscitore del calcio sudamericano, ha parlato di Gasperini in relazione anche al suo periodo all'Inter. Di seguito le sue parole a Radio Marte: "Spesso quando si fanno le ricostruzioni e si prende un tecnico che è un po' diverso dalla maggior parte bisogna dargli il tempo necessario, cosa che Gasperini all'Inter non ha avuto. Per me è un grande allenatore. Certamente oggi Percassi cercherà di convincere Gasperini".