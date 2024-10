"Se si guarda l'andamento della partita, questa sera possiamo tenerci questo punto". Debutta così Denzel Dumfries, autore del gol col quale la Nazionale olandese ha strappato un sofferto pareggio in casa dell'Ungheria alla Puskas Arena. Parlando ai microfoni della NOS, il giocatore dell'Inter ha commentato così quanto avvenuto: "Se vedi in che momento è arrivato il gol del vantaggio, capisci subito che si farà dura. Nel primo tempo avevamo troppo poca energia, troppo poca forza per i duelli. Loro rimanevano corti, volevano chiudere il centrocampo. Come mai non è stato possibile batterci in undici contro dieci? Resilienza. Fantastico il modo in cui ci riusciamo tutti. Nella fase finale è un po' faticoso, perché devi rimanere il più concentrato possibile. Siamo arrivati per prendere tre punti, ma possiamo accontentarci di uno".

Dumfries non approva l'espulsione del compagno di squadra Virgil van Dijk, dal quale ha poi preso la fascia di capitano: "Secondo me, il secondo giallo non c'era. Penso che abbia colpito la palla, ma questa è una decisione dell'arbitro".