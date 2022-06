Tra gli audio delle comunicazioni tra arbitro e Var dell'ultimo campionato, pubblicati da Dazn nel suo speciale sull'ultima Serie A , c'è quello riguardante Inter-Juventus nel girone d'andata. "Il pallone lo prende Alex Sandro, per cui è fallo. Dammi il punto di contatto. Questo è calcio di rigore", dice il Var Guida sul contatto tra il bianconero e Dumfries da cui scaturisce il rigore del pareggio juventino.

"Devi fare rosso a Inzaghi, ti ha mandato a c... lanciando la pettorina", si sente poi in una comunicazione con Mariani, che espelle il tecnico per le proteste dopo la concessione del penalty.