Ospite di Sky Sport, Massimo Drago ha analizzato velocemente la parabola calcistica di Stefano Sensi, che a gennaio ha deciso - anche dietro consiglio del suo ex allenatore ai tempi del Cesena - di lasciare l'Inter a titolo temporaneo per trovare più spazio alla Samp: "E' un giocatore che ha bisogno di avere continuità e dimostrare il suo valore - le sue parole -. Sappiamo che è stato condizionato da parecchi infortuni, tre anni fa iniziò col botto all'Inter giocando un calcio favoloso, ma questi maledetti problemi fisici lo hanno limitato. A gennaio gli ho consigliato la Samp per il modo di giocare di Giampaolo, per me è un giocatore spagnolo per caratteristiche: lo vedo da play, anche se Marco lo fa giocare come trequartista".