Daniele Doveri, 46enne arbitro della sezione di Roma designato per il match di venerdì tra Genoa e Inter, collezionerà a Marassi il primo gettone stagionale con i nerazzurri in campo. Lui che l'Inter, nella sua lunga carriera, l'ha incrociata per ben 29 volte, con un bilancio per i nerazzurri di 12 vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. L'ultima volta che Doveri ha diretto l'Inter è stata in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia della scorsa stagione vinta per 1-0 contro la Juventus a San Siro.