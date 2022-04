Daniele Doveri, esperto arbitro della sezione di Roma che dirigerà il recupero della 20esima giornata di Serie A tra Bologna e Inter al Dall'Ara, dirigerà i nerazzurri per la terza volta in questa stagione, e come nelle due precedenti occasioni si tratta di un match con l'Inter in trasferta dopo il derby pareggiato 1-1 nel girone di andata e la sfida col Napoli al San Paolo dello scorso 12 febbraio terminata col medesimo punteggio. Doveri, che ha diretto l'Inter anche nella finale della Supercoppa italiana vinta contro la Juventus, vanta 25 precedenti con la squadra nerazzurra: 10 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte il bilancio.