Missione di mercato per il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino, nel capoluogo lombardo per sondare il terreno con le squadre interessate al difensore Patrick Dorgu. Secondo Sky Sport, Inter, Milan, Napoli e Juventus, club pronti a lottare per assicurarsi la prossima estate il classe 2004, saranno gli interlocutori di Corvino.

L’idea sarebbe quella di trovare a breve un accordo per il trasferimento a luglio, salvo offerte da 40 milioni (bonus inclusi) che potrebbero portare la società a vendere già adesso. Sullo sfondo anche il Manchester United. Atteso nelle prossime ore a Milano anche l'agente del calciatore danese classe 2004.