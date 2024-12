Enzo Raiola ha parlato del futuro di alcuni suoi assistiti ai microfoni di Radio Sportiva, in particolare di Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro del Psg, reduce dal brutto infortunio rimediato contro il Monaco, è in scadenza di contratto nel 2026 e nelle scorse settimane è stato accostato con suggestione anche all'Inter sul mercato.

"Contro la Francia in Nations League purtroppo non ha giocato per un problema influenzale che ha avuto due giorni prima della gara di Milano. Si è portato dietro l'influenza, poi Luis Enrique ha fatto scelte che rispettiamo. La verità è che Gianluigi si è portato dietro questa influenza, ma tutto sommato andiamo avanti. Ora c'è ancora da definire le ultime gare di Champions, in campionato va bene e andiamo avanti - le sue parole -. Sul futuro novità? Se parliamo di contratto no, è in scadenza 2026. Stiamo vedendo, ora c'è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni. Siamo in fase di stand-by".

E su un possibile ritorno in Serie A, Raiola risponde così. "Mai dire mai, non si può mai sapere, vediamo nei prossimi anni. Ora c'è tanto da fare in questa stagione, poi ci terremo aggiornati", ha aggiunto.