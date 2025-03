Massimo Donati, intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, ha parlato degli equilibri del campionato di Serie A.

Dalla Juve ci si aspettava qualcosa di più anche per gli investimenti fatti.

“Dalle top del nostro campionato è ovvio che ci si aspetti risultati, alla Juve in special modo conta vincere e se sei fuori un po' da tutte le competizioni è normale che venga messo tutto in discussione”.

Scudetto: sarà Inter?

“L'Inter sembra più convinta e più abituata a raggiungere l'obiettivo finale, però dall’altra parte c'è Conte che di campionati ne ha vinti e sa come si fa, un pareggio contro il Venezia non può certo spegnere l’entusiasmo”.