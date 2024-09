Roberto Donadoni prende la parola a Radio Anch'io Lo Sport, in un intervento nel quale sottolinea le attuali mancanze nel Milan, partendo dall'episodio che ha visto coinvolti Theo Hernandez e Leao all'Olimpico contro la Lazio. "Quanto abbiamo visto, non è stato edificante - dice - Mi spiace molto. Bisogna saper accettare e condividere le scelte. Un gruppo è fatto di tanti giocatori e individui, tutti devono volere solo che il club faccia bene. Quando capitano questi episodi sono dei brutti segnali"